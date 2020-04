Altrip – Mehrere Anrufe falscher Polizeibeamte

Hochdorf-Assenheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Zeuge meldete der Polizei, dass er gerade einen Mann beim Rauchen eines Joints beobachtet habe. Dieser Mann sei dann in sein Fahrzeug gestiegen und weggefahren. Das Kennzeichen teilte er ebenfalls der Polizei mit. Eine Streife der Polizeiinspektion Schifferstadt traf den 55-jährigen Mann an seiner Wohnanschrift an, als er gerade dabei war, seinen ... Mehr lesen »