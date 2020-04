Mannheim – IHK: Rückkehr zur Normalität im Wirtschaftsleben angestoßen – Entscheidungen im Detail nicht nachvollziehbar

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. „Die Abrissarbeiten an der Hochstraße Süd sind nach mehrfachen Presseberichten massiv im Verzug“, so der CDU Fraktionsvorsitzende Dr. Peter Uebel. Nach bisherigen Informationen, kam es bereits zum Beginn der Arbeiten zu Verzögerungen in der Beschaffung der Materialien, es kam zu Maschinenausfällen und jetzt limitiert die schwierige Positionierung der Holztürme. Inwiefern die ... Mehr lesen »