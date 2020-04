Mannheim – Corona-Hilfe des Diakonischen Werks Mannheim – Neuer Nothilfefonds für schnelle und unbürokratische Hilfe

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zusammenhang mit der telefonischen Sozialberatung hat das Diakonische Werk einen Nothilfefonds „Corona“ eingerichtet. Damit bekommen Menschen in akuten Notlagen unbürokratisch finanzielle Unterstützung, Lebensmittel, Kleidung oder Gutscheine. Gedacht ist dabei vor allem auch an Hilfe für Familien, die ihren Lebensunterhalt jetzt nicht mehr allein bestreiten können.

Ältere Menschen und sozial schwache Familien in Not

Die Hotline für schnelle Hilfe ist seit mittlerweile zwei Wochen eingerichtet. Viele Menschen haben sich seitdem gemeldet. So wendete sich eine alleinstehende Mutter an den DiakoniePunkt Konkordien, der ebenfalls in den Nothilfefonds mit einbezogen ist. Eines ihrer Kinder ist an Krebs erkrankt. Ein älteres Kind leidet an Asthma. Die Betreuungskosten für die Kinder laufen weiter, doch ihr fehlt mittlerweile das Geld, um einzukaufen. Sie bekommt nun vom Diakoniepunkt Konkordien Lebensmitteltüten geliefert. Auch eine ältere Dame rief verzweifelt an. Sie lebt in den Mannheimer Quadraten, ist psychisch belastet und kann kaum laufen. Ihre Tagesstätte ist geschlossen und sie bekommt kein Mittagessen mehr. Bisher bekam sie Taschengeld von ihrer Betreuerin, doch die ist nur noch telefonisch erreichbar. Das heißt, sie hat kein Geld, um Lebensmittel zu kaufen. Auch ihr konnte das Diakonische Werk helfen.

Hotline für schnelle und unbürokratische Hilfe

Unter der Telefonnummer: 0621/ 28000-334 sind täglich (Montag bis Freitag) von 09:00 bis 12:00 Uhr Fachberater*innen erreichbar, die kompetent Fragen in der Sozialberatung beantworten können. Dazu gehören Bereiche wie z.B. Schulden und Finanzen, Erziehung und Familie, Arbeitslosigkeit und Migration. Unter der gleichen Nummer können auch Menschen anrufen, die sozial isoliert und einsam sind. Aktiv zuhören und Trost spenden – das ist diesen Tagen unendlich wichtig.

Spenden für Nothilfefonds

Wir freuen uns über Spenden für den Nothilfefonds:

Spendenkonto:

Evangelische Kirche in Mannheim

IBAN: DE44 6705 0505 0039 0030 07 | BIC: MANSDE66XXX

Stichwort: Coronahilfe