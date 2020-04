Ludwigshafen – Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein bereits mehrfach in Erscheinung getretener Ladendieb wurde am gestrigen Dienstag, gegen 17:00 Uhr, in einem Supermarkt in der Mainzer Straße dabei beobachtet, wie er seine getragenen Schuhe gegen neue austauschte und sich zudem noch weitere Kleidungstücke und Kleinelektronik in die Hose steckte. Von einem Mitarbeiter auf die Tat angesprochen, zog der Täter ... Mehr lesen »