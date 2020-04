Heidelberg/Mannheim – Falsche Polizeibeamte – Enkeltrick-Betrüger und Gewinnversprechen – Betrüger nutzen Corona-Krise aus, Bleiben Sie wachsam!

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Einen Verkehrsunfall verursachte am Dienstagabend ein 35-jähriger Mann in Dossenheim, wurde anschließend rabiat gegenüber dem anderen Beteiligten und flüchtete schließlich von der Unfallstelle. Der 35-Jährige war gegen 20.30 Uhr mit seinem Hyundai in der Bahnhofstraße unterwegs und überholte einen 42-jährigen Volvo-Fahrer. Beim Wiedereinscheren stieß er seitlich gegen den Volvo. Es entstand Sachschaden von ... Mehr lesen »