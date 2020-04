Heidelberg – Kranarbeiten in der Sofienstraße: Geradeausspuren am 22. und 23. April gesperrt – Keine Zufahrt zur Plöck

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für eine private Hochbaumaßnahme in der Sofienstraße 6-10, in Höhe des ehemaligen Fernmeldeamtes, wird von Mittwoch, 22. April, bis Donnerstag, 23. April 2020, eine Sperrung notwendig. Der Kran in der Sofienstraße muss abgebaut und abtransportiert werden. Hierfür müssen aus Sicherheitsgründen die zwei Geradeausspuren in der Sofienstraße zwischen Adenauerplatz und Plöck für den Verkehr gesperrt werden. Die Stadt Heidelberg bittet um Verständnis. Der Verkehr wird über die Abbiegespur zur Plöck einstreifig an der Baustelle vorbeigeleitet. In der Sofienstraße gilt solange ein beiderseitiges Halteverbot. Für den Fuß- und Radverkehr gibt es keine Behinderungen.

Um den Rückstau zu reduzieren, muss auch die Zufahrt von der Sofienstraße zur Plöck während dieser Zeit gesperrt werden. Der Autoverkehr wird über die Friedrich-Ebert-Anlage und Nadlerstraße umgeleitet: Die Einbahnregelung in der Nadlerstraße wird für den Autoverkehr währenddessen umgedreht. Für Radfahrerinnen und Radfahrer ist die Zufahrt zur Plöck frei.