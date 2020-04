Speyer – Illegale Müllablagerung – Zeugen gesucht

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Mehrere Farbeimer, leere Kanister sowie diversen Bauschutt fand ein aufmerksamer Spaziergänger am “Ostermontag” an der Bachböschung in der Holzstraße. Durch die Feuerwehr Speyer musste der illegal abgelagerte Müll aufwendig geborgen werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Verursacher oder ein verdächtiges Fahrzeug am 13.04.2020 im Zeitraum von 07:30 – 14:30 Uhr im Bereich der Holzstraße beobachtet haben.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

rss-feed

e-mail