Elztal – Motorradfahrer erliegt seinen Verletzungen

Elztal/Neckar-Odenwald-Kreis

(ots)

Am Ostermontag, 13.04.2020, gegen 12.35 Uhr, verliert ein 41-Jähriger die Kontrolle über sein Motorrad der Marke Kawasaki. Er war als zweites Fahrzeug einer 4-köpfigen Kolonne unterwegs, als er auf der Kreisstraße zwischen Muckental und Rittersbach im Kurvenbereich allein beteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen ordnungsgemäß abgelegten Holzstapel am Fahrbahnrand prallt. Der gestürzte Motorradfahrer erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.