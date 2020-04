Ludwigshafen – 29-jähriger verursacht mit seinem 350-PS Auto Unfall auf der #A650

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Ludwigshafen befuhr am 12.04.2020 gegen 13.55 Uhr mit seinem Ford Focus RS (350 PS) die BAB A650 von Ludwigshafen in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. An der Anschlussstelle Ludwigshafen-Ruchheim wollte der Mann abfahren. Er ließ es sich jedoch nicht nehmen noch einen Porsche-Fahrer zu überholen, der kurz vor der Anschlussstelle auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Daher kam er augenscheinlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Ausfahrt. Dort konnte der 29-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr gerade aus über die Ausfahrt hinaus, überfuhr dort zwei Verkehrszeichen und fuhr anschließend in eine Grünfläche hinab. Aufgrund des Überschusses an Geschwindigkeit katapultierte es das Fahrzeug am Ende der Grünfläche hinauf auf die Auffahrt der A650 und schlug dort in die Leitplanken ein, die das Fahrzeug endgültig abbremsten. Der 29-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 25 000 Euro, sowie ein Fremdschaden in Höhe von circa 1700 Euro. Die Auffahrt zur A650 von Ludwigshafen-Ruchheim in Fahrtrichtung Bad Dürkheim war aufgrund der Unfallaufnahme und der Auffräumarbeiten für circa 1,5 Stunden gesperrt.

