Südliche Weinstraße – Thomas Gebhart MdB am Telefon – Sprechstunde wird ausgeweitet

Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.

Sprechstunde wird ausgeweitet: Nächster Termin: 15.4.2020

Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Dr. Thomas Gebhart bietet am Mittwoch, 15.4.2020, erneut eine Telefonsprechstunde an. Da wegen der Corona-Situation viele vorgesehene Termine, etwa die regelmäßige Gesprächsreihe “Mit dem Ohr vor Ort” oder reguläre Sprechstunden, derzeit nicht durchgeführt werden können, werden diese Gesprächsmöglichkeiten durch Telefonsprechstunden ersetzt.

Thomas Gebhart ist als Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Gesundheit aktuell in besonderer Weise in Berlin eingebunden. Er beantwortet unter anderem Fragen zu aktuellen Beschlüssen der Bundesregierung und den Aktivitäten des Gesundheitsministeriums – wie zum Beispiel die Ausweitung von Tests und Behandlungskapazitäten, das Krankenhausentlastungsgesetz, Maßnahmen gegen Engpässe bei Desinfektionsmitteln oder Infektionsschutzmaßnahmen – und erklärt Hintergründe der aktuell geltenden Beschränkungen.

Wegen der hohen Nachfrage wurde die Telefonsprechstunde nochmals erweitert auf eine Dauer von zweieinhalb Stunden: Thomas Gebhart ist von 15-17.30 Uhr erreichbar für aktuelle Bürgeranliegen. Anrufer, die nicht direkt zum Zuge kommen sollten, werden zurückgerufen. Interessenten können sich während der angekündigten Sprechstunde unter Tel. 06341/934623 melden.