Speyer – SPD Speyer – Frohe Ostern – Ostereierverteilung entfällt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Medizinische Schutzmasken zählen zu den besonders wichtigen Gegenständen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie und sind derzeit weltweit sehr schwer zu erwerben. „Es freut mich sehr, dass unsere Städtepartnerschaft mit Qingdao in China nun dazu geführt hat, dass wir eine große Anzahl an Mund-Nase-Schutzmasken für Mannheim beschaffen konnten.", so Mannheims Oberbürgermeister ... Mehr lesen »