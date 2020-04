Heidelberg – Stadtteilverein Bahnstadt unterstützt Gewerbetreibende!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadtteilverein Bahnstadt e.V) – Die Corona-Pandemie stellt eine erhebliche Herausforderung für lokale Gewerbetreibende dar. Der Stadtteilverein Bahnstadt e.V. hat am vergangenen Wochenende eine besondere Aktion gestartet, um besonders die Gewerbetreibenden zu unterstützen, die sich in den letzten Jahren für den Stadtteil durch Mitgliedschaft im Stadtteilverein und Sponsoring von Festen engagiert haben. Den gewerbetreibenden Mitgliedern des Stadtteilvereins wird direkt die Möglichkeit gegeben auf der Homepage des Vereins für Ihre Services während der Krise zu werben. Die Resonanz der Gewerbetreibenden ist sehr positiv und innerhalb von 12 Stunden konnte die Seite online gehen. Somit stellt das Informationsportal eine schnelle Suchmöglichkeit für Bewohnerinnen und Bewohner der Bahnstadt dar, wie sie sich direkt in der Nachbarschaft versorgen können und damit die lokalen Gewerbetreibenden

unterstützen. In einem Rundmail zu Ostern wird der Stadtteilverein seine Mitglieder auf die Seite hinweisen. Die Aktion zeigt, wie die Bahnstadt in den wenigen Jahren zusammengewachsen ist und nachbarschaftliches Miteinander lebt.

