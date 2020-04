Rhein-Pfalz-Kreis – Osteransprache und Appell an die Bürger von Landrat Clemens Körner

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Bevölkerung in Deutschland soll über Ostern aufgrund der Corona-Pandemie auf Reisen und Besuche verzichten. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dies vor wenigen Tagen noch einmal mit Nachdruck betont. Auch der Landrat des Rhein-Pfalz Kreises Clemens Körner schließt sich der Empfehlung an und appelliert an die Bürgerinnen und Bürger private Kontakte auch über Ostern auf ein Minimum zu beschränken. Gleichzeitig wünscht er ein gesegnetes Osterfest.



