Mannheim – Rhein-Haardtbahn: Zusätzliche Fahrt an Samstagen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab sofort verkehrt an Samstagen auf der Strecke der Rhein-Haardtbahn (RHB) die Linie 4 in Fahrtrichtung Oggersheim bereits um 5:14 Uhr ab Bad Dürkheim Bahnhof. Während des baubedingten Schienenersatzverkehrs (10. April bis 19. April) verschiebt sich diese Abfahrt an den beiden betroffenen Samstagen, 11. April und 18. April, um 20 Minuten nach vorne auf 4:54 Uhr, um in Oggersheim den planmäßigen Anschluss an die Linie 4 zu erreichen. Mehr Informationen zur Baumaßnahme finden Sie unter www.rnv-online.de/rhb.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

rss-feed

e-mail