Ludwigshafen – Täterfestnahme nach Raub – Haftbefehl erlassen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz. Am 08.04.2020 gegen 15 Uhr hinterließ eine 20-jährige Frau eine Tüte mit einem niedrigen vierstelligen Geldbetrag in ihrem Auto, das sie in der Ludwigstraße abstellte, und entfernte sich für wenige Minuten. Als sie zurückkam, bemerkte sie einen fremden Mann in ihrem Auto. Sie öffnete die Fahrertür und sprach den Mann an, worauf dieser die Tüte mit dem Geld nahm, die Frau zu Boden stieß und davonlief. Die Frau alarmierte sofort ihren Vater, der mit Hilfe von zwei Bekannten den Täter verfolgte. Auf dem Ludwigplatz konnten sie ihn einholen, worauf es zu einem Handgemenge kam. Hier konnte der Täter noch einmal weglaufen, wurde aber von der nun hinzugekommenen Polizeistreife schließlich gestellt. Der 32-jährige Algerier wurde vorläufig festgenommen und am 09.04.2020 dem Haftrichter am Amtsgericht Frankenthal vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal ordnete der Richter die Untersuchungshaft an. Der dringend Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

