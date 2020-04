Ludwigshafen – EDEKA Scholz präsentiert exklusive Frischfischtheke für Karfreitag – natürlich unter Einhaltung sämtlicher Corona Schutzmaßnahmen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Gut gerüstet hat sich EDEKA Scholz in der Saarlandstraße für Karfreitag. Für alle Fischliebhaber präsentiert Scholz in seiner MSC zertifizierten Fischtheke täglich frischen Fisch, Salate und Meeresfrüchte.

Speziell für Karfreitag hat der Frischemarkt acht Salzwasserfische und vier Süßwasserfische für seine Kunden im Angebot. Darunter die Klassiker Seelachs, Kabeljau und Rotbarschfilet. Aber auch Heilbutt, Steinbeißer Filet und Schollenfilet bietet EDEKA Scholz an. Bei den Süßwasserfischen ist die Auswahl ebenso vielfältig. In der Theke findet man neben Zander und Viktoriabarsch auch Wels sowie Forellenfilets. Beliebt bei den Kunden sind auch die hausgemachten Steckspieße. Also für jeden Geschmack der richtige Fisch.

Neben dem Frischfisch bietet EDEKA Scholz natürlich auch diverse Salate an. Garnelen, Flußkrebse und verschiedene Meeresfrüchte runden das Angebot ab.

EDEKA Scholz

Saarlandstraße 131,

67061 Ludwigshafen

