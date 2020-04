Ludwigshafen – Baumaschinen aus Auto gestohlen

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. INSERATwww.optikadam.de Die Fieberambulanz an der Andreas-Albert-Schule ist auch am langen Osterwochenende an zwei Tagen geöffnet. Patienten können sich hier am Samstag, 11. April, und am Ostermontag, 13. April, jeweils von 10 bis 14 Uhr auf das Coronavirus testen lassen. Die zentrale Hotline (06233 771 3232) ist zur Terminvereinbarung ebenfalls zu diesen ... Mehr lesen »