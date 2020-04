Frankenthal – Mehrgenerationenhaus vermittelt zwischen Bürgern und Frankenthaler Hilfsprojekten

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine zündende Idee hat Gemeindereferentin Sandra Nitsche aus der Seelsorgeeinheit Mannheim-Südwest. Wenn Menschen an Ostern nicht in die Kirche kommen können – muss Ostern zu Ihnen kommen. Und wie? In Form einer Kerze. Mit Hilfe von 20 Familien hat Nitsche ihre Idee in die Tat umgesetzt. Am Ostersamstag, 11. April, werden 80 Osterkerzen ... Mehr lesen »