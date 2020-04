Frankenthal – Christian Baldauf: Leistung der Pflege- und Rettungskräfte mit Corona-Bonus würdigen

Mainz/Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar.

Christian Baldauf, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, spricht sich für die Schaffung eines Corona-Bonus auf Landesebene im Gesundheits- und Pflegebereich aus.”Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege und die Rettungskräfte leisten Herausragendes. Schon in nicht-Krisen Zeiten ist ihre Belastung enorm. Jetzt, bei der Bewältigung der Corona-Pandemie, hat das noch massiv zugenommen. Hier stehen sie an vorderster Front und arbeiten an der Belastungsgrenze. Sie haben hohe Anforderungen zu bewältigen und sind besonderen Risiken ausgesetzt. Als Anerkennung für ihr außergewöhnliches Engagement sollte Ihnen aus Landesmitteln ein Bonus in Höhe von 500 Euro

zufließen.

Diese einmalige finanzielle Zuwendung soll steuer- und abgabenfrei bleiben.

Sie ist gedacht für Pflegekräfte in Krankenhäusern, Rehabilitationskliniken,Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen und ambulanten Pflegediensten sowie Notfallsanitäter und Rettungsassistenten. Wer regelmäßig mehr als 25 Stunden pro Woche arbeitet, erhält 500 Euro. Berechtigte, die regelmäßig 25 Stunden pro Woche oder weniger arbeiten, erhalten 300 Euro.Klar ist natürlich, dass diese Prämie unabhängig von anderen möglichen Zusatzleistungen – etwa des Bundes – gewährt werden soll. Zugleich muss die Vergütung in diesen Bereichen mit dem Ziel der Verbesserung grundsätzlich auf den Prüfstand gestellt werden.“

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

rss-feed

e-mail