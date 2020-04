Mannheim – VfR Mannheim treibt Kaderplanung voran – Maurice Mayer und Ayhan Akdemir für die kommende Saison verpflichtet

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der VfR Mannheim kann mit den Verpflichtungen von Maurice Mayer (28) und Ayhan Akdemir (26) die beiden nächsten Personalentscheidungen für die kommende Saison bekanntgeben. Mayer wurde für das zentrale Mittelfeld verpflichtet, während Akdemir derweil für die linke Verteidigerposition vorgesehen ist. Beide Akteure spielen zurzeit für den FC Olympia Kirrlach, absolvierten 19 von 20 möglichen Verbandsligapartien und erwiesen sich nicht nur in dieser Saison als wichtige Stütze ihres Vereins. Mayer erzielte in dieser Saison bisher fünf Treffer und entpuppte sich somit als zweitbester Torjäger seiner Mannschaft. Seit der Runde 2014/2015 ist der Mittelfeldspieler nun schon in Kirrlach aktiv und schaffte mit den Olympioniken 2016 den Sprung aus der Landesliga. Zuvor sammelte der 29- jährige zwischen 2010 und 2014 in Walldorf und Friedrichstal bereits Verbandsligaerfahrung.

Akdemir wechselte ein Jahr nach Mayer zum FC Olympia Kirrlach, zählte somit auch zum Aufstiegsteam 2016, und mauserte sich ebenfalls zu einem Stammspieler seiner Mannschaft. Zuvor kickte der 26-jährige ein Jahr im Rhein-Neckar-Kreis für den Landesligisten 1.FC Mühlhausen. Zwischen 2011 und 2014 lief Akdemir in der Verbandsliga für die U23 des FC Astoria Walldorf auf. Mayer und Akdemir kommen beide auf mehr als 100 Einsätze in der sechsthöchste deutschen Spielklasse.

