Mannheim – Ausgangsbeschränkungen für Bewohner*innen von Alten- und Pflegeheimen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Seit dem 17. März 2020 gilt bezüglich Besuchen in Heimen die Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2, laut der stationäre Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf oder mit Behinderungen nach dem Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz nicht mehr zu Besuchszwecken betreten werden dürfen.

Nun hat der Ministerrat vor den Osterfeiertagen Ausgangsbeschränkungen für Bewohner*innen von Alten- und Pflegeheimen beschlossen. Demnach sollen die Bewohner*innen ihre Einrichtung nur noch aus triftigen Gründen, wie z.B. Arztbesuchen, verlassen dürfen. Auch Spaziergänge sollen nach Möglichkeit nur noch auf dem Gelände der Einrichtungen stattfinden, beziehungsweise dann nur noch unter strengen Auflagen im öffentlichen Raum möglich sein. Ziel ist es, zu verdeutlichen, wie wichtig eine strikte Kontaktpersonenreduzierung gerade für Heimbewohner*innen ist. Grund für die erweiterten Einschränkungen in den Heimen ist die bundesweite Vielzahl an Infektionsgeschehen in diesen Einrichtungen, teils mit Todesfolge für die Betroffenen.

Die Stadt Mannheim hat die Heimträger über die neue Verordnung informiert und appelliert auch an die Angehörigen, sich zum Schutze ihrer Familienmitglieder in den Heimen an die Verordnung zu halten:

Verordnung des Sozialministeriums zur Untersagung des Verlassens bestimmter Einrichtungen zum Schutz besonders gefährdeter Personen vor Infektionen mit Sars-CoV-2 (Corona-Verordnung Heimbewohner – CoronaVO Heimbewohner) (PDF): https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/200407_SM_CoronaVO_Heimbewohner.pdf

Quelle Stadt Mannheim