Germersheim – Erreichbarkeit des Bürgertelefons der Kreisverwaltung Germersheim

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Bürgertelefon ist in der Regel montags bis donnerstags, 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, sowie freitags von 8.30 bis 12 Uhr erreichbar. Am Samstag vor Ostern, 11. April, ist die Hotline von 10 Uhr bis 12.30 Uhr, besetzt. An Karfreitag sowie an den Osterfeiertagen ist das Telefon nicht erreichbar. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung stehen den Bürgerinnen und Bürger für Fragen wieder wie gewohnt ab Dienstag unter Tel. 07274/53-131 zur Verfügung. Weitere Informationen zum Thema gibt es unter www.kreis-germersheim.de/Coronavirus.

