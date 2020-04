Speyer – Verlegung des Wochenmarkts

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund des bevorstehenden Feiertags am Freitag, 10. April 2020 (Karfreitag), wird der Wochenmarkt auf dem Berliner Platz in dieser Woche in Absprache mit den Beschicker*innen ausnahmsweise am Donnerstag, 9. April 2020, stattfinden.

