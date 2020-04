Speyer – Beim Abbiegen entgegenkommendes Motorrad übersehen

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag kurz vor 17 Uhr kam es in der Burgstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei welchem eine 54jährige Harley-Davidson-Fahrerin aus Speyer mehrere Verletzungen erlitt und in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden musste. Diese befuhr zunächst die Burgstraße in Richtung Obere Langgasse und wurde hier von einer entgegenkommenden 32jährige Golf-Fahrerin beim Abbiegen in die Bischof-Emanuel-Straße übersehen und erfasst. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000EUR.

