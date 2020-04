Ludwigshafen – WBL startet mit Grünschnittabholung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Wirtschaftsbetrieb hat wie geplant mit der Einsammlung von Baum-und Heckenschnitt begonnen. Die unentgeltliche Abfuhr erfolgt gemäß den im Abfall- und Wertstoffkalender mit einem grünen Blatt gekennzeichneten Terminen. Dieser Kalender ist auch digital unter www.ludwigshafen.de und in der App “Abfall LU” abrufbar. Nach der Abfuhr sind eventuell verunreinigte Gehwege von den Grundstückseigentümer*innen oder Mieter*innen zu reinigen. Der Grünschnitt muss gebündelt werden und darf nicht länger als 1,50 Meter sein. Dabei werden nur Äste und Wurzelwerk mit einem Durchmesser von maximal zwölf Zentimetern mitgenommen. Lose Grünabfälle sollen bitte nur in verrottbare Säcke aus Jute oder Papier gegeben werden. Der WBL bittet darauf zu achten, Grünabfälle an den Abholtagen bis sechs Uhr auf dem Gehweg so bereitzulegen, dass weder Verkehrsteilnehmer*innen noch Fußgänger*innen behindert werden. In Stadtteilen mit Biotonne können lose, nicht bündelbare Grünabfälle (Grasschnitt, Laub) natürlich auch über die Biotonne entsorgt werden. Dabei ist zu beachten, dass bei der turnusmäßigen Leerung der Biotonne keine mit Grünabfall befüllten Säcke mitgenommen werden können.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

rss-feed

e-mail