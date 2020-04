Ludwigshafen – Unterführung Kopernikusstraße wird instandgesetzt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. An der Unterführung der Kopernikusstraße werden von Montag, 20. April, bis Freitag, 15. Mai 2020, umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt. Die Maßnahme umfasst neben der Reparatur von Schadstellen auch den Austausch des Geländers an beiden Seiten der Straße. Während der gesamten Bauzeit kann die Unterführung nur von der Frankenthaler Straße aus in die Industriestraße durchfahren werden. Der Verkehr, welcher aus der Industriestraße in die Mannheimer Straße oder in die Frankenthaler Straße gelangen möchte, kann sein jeweiliges Ziel über die ausgeschilderte Umleitung über die Sternstraße, beziehungsweise über die BürgermeisterGrünzweig-Straße erreichen. Der Bereich Tiefbau bittet für die durch die Maßnahmen verursachten Beeinträchtigungen um Verständnis.

