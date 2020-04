Ludwigshafen – Der gebürtige Ludwigshafener und Autorennfahrer Hermann Unold ist im Alter von 81 Jahren verstorben

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der frühere Autorennfahrer Hermann Unold ist am 1. April im Alter von 81 Jahren nach kurzer und schwerer Krankheit verstorben. Der gebürtige Ludwigshafener Hermann Wilhelm Unold wurde am 2. Dezember 1938 geboren und ging in den 1960er und 1970er Jahren bei den Formel 2 und Formel 3-Rennen an den Start. Unold, der in Neuhofen wohnte, wurde 1971 Dritter in der Formel 3-Meisterschaft. Mit zu seinem größten Erfolg zählte der Sieg beim Mai-Pokalrennen 1970 auf dem Hockenheimring auf einem Tecno-Rennwagen in der Formel 3-Klasse. In wenigen Tagen hätte er am 10. Mai sein 50-jähriges Jubiläum von seinem Heimsieg feiern können. Später ging Hermann Unold, der auch Mitglied beim AMC Ludwigshafen war, mit seinen Lotus-Rennwagen bei vielen Klassik-Veranstaltungen für historische Rennfahrzeuge in ganz Europa an den Start. 2018 feierte Unold bei der Lambrecht Classic-Veranstaltung vom Motorsport-Club Lambrecht einen Klassensieg im Austin Healey Sprite (Baujahr 1959). Der immer freundliche Hermann Unold hinterlässt seine Ehefrau sowie zwei Töchter und einen Sohn. Mit seinem Sohn Swen leitete Hermann Unold zusammen das Autohaus Auto-Unold in Ludwigshafen in der Bruchwiesenstraße 9.

