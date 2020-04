Lampertheim – Tankstelle überfallen – Polizei bittet um Hinweise

Lampertheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) – Am Montag (06.04.2020) wurde in Lampertheim, in der Römerstraße, eine Tankstelle überfallen. Um kurz vor 23:00 Uhr betrat ein mit einer schwarzen Staubschutzmaske maskierter Mann die Tankstelle und bedrohte den 45-jährigen Angestellten mit einer Pistole. Er forderte Bargeld. Seine Beute, mehrere hundert Euro in Scheinen, ließ er sich in einen mitgebrachten, weißen Plastikbeutel packen und flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Angestellte blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Der unbekannte Räuber war ca. 25 Jahre alt, über

190 cm groß und trug einen schwarzen Kapuzenpulli, vorn mit einer weißen Aufschrift, eine schwarze Jogginghose und schwarz-weiße Nike-Turnschuhe. Die Kriminalpolizei in Heppenheim bittet in dieser Sache um Hinweise unter der Rufnummer 06252 / 7060. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-3030

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

rss-feed

e-mail