Heidelberg – Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner besuchte Tafelladen in der Südstadt: Ausgabe von Lebensmitteln bis auf Weiteres in der Kirche St. Michael – Lieferungen als neues Angebot!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Tafelladen in der Heidelberger Südstadt bietet Menschen mit schmalem Geldbeutel auch während der Corona-Pandemie günstige Lebensmittel an: Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner hat sich am Freitag, 3. April 2020, vor Ort ein Bild gemacht und mit dem Caritasverband Heidelberg um Geschäftsführerin Dr. Susanna Re darüber gesprochen, wie die Stadt Heidelberg in der derzeitigen Situation helfen kann. Nach einer mehrwöchigen Zwangspause wegen des Coronavirus steht der Tafelladen nun wieder für Menschen mit geringem Einkommen offen. Er ist bis auf Weiteres in die Kirche St. Michael umgezogen, in direkter Nachbarschaft zum regulären Tafelladen. Dort können die Sicherheitsabstände und weiteren Vorgaben gut eingehalten werden – zum Schutz der Kundinnen und Kunden sowie der Helferinnen und Helfer. Die Lebensmittelausgabe erfolgt vorerst mittwochs und freitags von 13 bis 16 Uhr.

„Dürfen niemanden in unserer Gesellschaft vergessen“

Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner betonte: „Wir dürfen niemanden in unserer Gesellschaft vergessen. Das ist in dieser schwierigen Zeit wichtiger denn je. Die Tafelläden bieten vielen Menschen mit geringem Einkommen eine große Hilfe. Ich freue mich sehr, dass dieses Angebot in der Südstadt jetzt wieder zur Verfügung steht. Mit der Ausgabe in der Kirche wurde eine hervorragende Lösung gefunden. Die nötigen Sicherheitsabstände können dort gut eingehalten werden. Mit Unterstützung der Stadt wird das Angebot jetzt noch erweitert: Insbesondere ältere Kundinnen und Kunden erhalten die Möglichkeit, sich die Lebensmittel nach Hause liefern zu lassen. Ich appelliere an die Seniorinnen und Senioren: Nutzen Sie diese Möglichkeit! Minimieren Sie dadurch Ihr Risiko einer Ansteckung! Mein herzlicher Dank gilt allen Betreibern und ehrenamtlichen Unterstützern der Tafelläden in Heidelberg.“

Die Kundinnen und Kunden erhalten im Tafelladen in der Kirche St. Michael gegen Vorlage ihres Tafel-Ausweises von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern vorbereitete Tüten überreicht. So wird die Ausgabe beschleunigt. Die Tüten enthalten haltbare Lebensmittel. Je nach Bedarf können noch frische sowie gekühlte Ware wie Milch und Butter ergänzt werden. Der Tafelladen liefert Lebensmitteltüten auch an bedürftige Menschen im Mörgelgewann. Jetzt erhalten auch weitere Kunden des Tafelladens das Angebot, die Essenspakete nach Hause liefern zu lassen. Die Caritas spricht ihre Kunden dazu aktiv an. Das Ziel: Die besonders gefährdeten älteren Menschen müssen nicht mehr zum Tafelladen fahren oder laufen und vermeiden dadurch Kontakte zu anderen Personen.

Bis zu 120 Menschen nutzen das Angebot

Im Tafelladen können alldiejenigen günstig Lebensmittel des täglichen Bedarfs erhalten, die belegen können, dass ihr Haushalt mit einem geringen Einkommen leben muss. Ein Nachweis – zum Beispiel ein Bewilligungsbescheid über Arbeitslosengeld II, Wohngeld oder geringe Rente – muss beim ersten Besuch erbracht werden. Ein Ausweis berechtigt dann zum Einkauf im Tafelladen. Bis zu 120 Menschen nutzen an Öffnungstagen das Angebot.

Der Tafelladen wird vom Caritasverband Heidelberg und dem Sozialdienst katholischer Männer (SKM) Heidelberg betrieben. In enger Kooperation mit der katholischen Stadtkirche Heidelberg kann das Angebot bis auf Weiteres in die Kirche St. Michael ausweichen, wo mehr Platz zur Verfügung steht. Im Laden der Südstadttafel „Rat und Tat St. Elisabeth“ in der Turnerstraße 36 war der Schutz des ehrenamtlichen Teams wie auch der Kundinnen und Kunden aufgrund der Raumgröße nicht mehr zu gewährleisten.

Mehr Informationen auch unter www.caritas-heidelberg.de.