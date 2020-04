Frankenthal – Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein unbekannter Täter zersticht im Zeitraum vom 04.04.2020, 21:30 Uhr bis 05.04.2020, 09:52 Uhr den vorderen und hinteren Reifen der Fahrerseite eines Pkw Audi A4, in der Königsberger Str. in Höhe Hausnummer 3 in Bobenheim-Roxheim. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

