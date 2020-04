Rhein-Pfalz-Kreis – Video von der #Corona-Ambulanz in #Mutterstadt

Rhein-Pfalz-Kreis / Mutterstadt /Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bereits angekündigt, ist in der Rundsporthalle in Mutterstadt ab heute Montag, 06. April 2020, eine Corona-Ambulanz eingerichtet. Sinn und Zweck für diese Maßnahme ist die Entlastung der niedergelassenen Arztpraxen zum der Schutz der Patienten und des Personals. Die Ambulanz kann von Patienten mit Verdacht auf Covid-19 in der Zeit Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 12 Uhr, aufgesucht werden.

Eröffnung der Corona-Ambulanz in Mutterstadt



Dringende Voraussetzung ist jedoch eine vorherige Terminvereinbarung. Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit auf der Internetseite des Rhein-Pfalz-Kreises unter www.rhein-pfalz-kreis.de einen Termin online zu vereinbaren. Sollten Bürgerinnen und Bürger nicht in der Lage sein, einen Onlinetermin zu vereinbaren, besteht notfalls auch die Möglichkeit, über die Hotline unter 0621/5909-5800 einen Termin auszumachen.

Die Corona-Ambulanz können Patientinnen und Patienten aus dem Rhein-Pfalz-Kreis aufsuchen, die Symptome aufweisen, die auf eine mögliche Erkrankung durch das Sars-COV2 hinweisen können:

Dazu zählen z.B. Fieber, trockener Husten, Halsschmerzen, Geruchs- und Geschmacksverlust, Gliederschmerzen, Durchfall etc. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur Patienten mit Symptomen die Ambulanz aufsuchen sollen. Zum genannten Termin sind die Karte der Krankenkasse, Personalausweis und ein eigener Kugelschreiber mitzubringen. Ebenso wird dringend darum gebeten, vorab mitzuteilen, ob bereits eine Quarantäne des Patienten besteht.

Quelle: Rhein-Pfalz-Kreis