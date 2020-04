Mannheim – Medien on Tour – Stadtbibliothek Mannheim startet Lieferdienst

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In den Osterferien möchte die Stadtbibliothek Mannheim vor allem Familien und Senior*innen auch in Corona-Zeiten mit Medien versorgen. In Zusammenarbeit mit der Universität Mannheim und mit ehrenamtlicher Unterstützung durch Studierende wurde ein Lieferservice eingerichtet. Wer einen gültigen Bibliotheksausweis besitzt, kann sich unter der E-Mail-Adresse stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de mit Wünschen melden. Wer keinen E-Mail-Zugang hat, kann unter Telefon 293-8916 montags bis freitags von 10 Uhr bis 17 Uhr anrufen (Feiertage ausgenommen). Es gibt die Möglichkeit, sich nach Nennung von Interessen ein Überraschungspaket zusammenstellen zu lassen oder sich bestimmte, verfügbare Titel im Bibliothekskatalog Open https://katalog.mannheim.de auszusuchen.

Überraschungspakete sind kostenlos, für spezielle Titelwünsche fällt die übliche Vormerkgebühr in Höhe von 0,50 Euro pro Titel an. Ehrenamtliche Boten bringen die Medien in Taschen verpackt an bestimmten Tagen und zu festgelegten Zeiten zu den Kundinnen und Kunden nach Hause, wobei bei der Übergabe streng auf die Hygieneregeln geachtet wird. Der Lieferdienst ist auf das Stadtgebiet Mannheim beschränkt. Die Medien verbleiben bis zur Wiederöffnung der Bibliotheken bei den Kunden, die Boten nehmen keine Medien mit zurück.

