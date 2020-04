Ludwigshafen – Schneid: Kindern und Familien Freiräume bieten – Der Kinderschutzbund Ludwigshafen appelliert, Grünflächen offen zu lassen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

In der momentan für alle sehr belastenden Situation der Corona-Krise ist es besonders für Familien eine große Herausforderung, ihren Tag gemeinsam gut zu gestalten. In Ludwigshafen gibt es viele Familien, die keinen Garten besitzen. In der Wohnung kann es dann sehr eng werden.

„Kinder brauchen Bewegung und frische Luft. Sie müssen sich austoben können. Die Gefahr, dass der Tag für Kinder sich nur noch mit PC, Handy und Fernseher gestaltet, ist groß. Auch bringt aufgestaute Energie weitere Probleme mit sich, die das familiäre Leben im begrenzten häuslichen Raum sehr erschweren können. Deshalb ist es dringend notwendig, für Familien Freiräume zu schaffen und Parks und Grünflächen unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Abstandregelungen offen zu lassen!“, so Marion Schneid, Vorsitzende des Kinderschutzbundes Ludwigshafen.

„Gerade an den Osterfeiertagen sollten Familien die Möglichkeit haben, spazieren zu gehen, Federball zu spielen oder einfach nur auf der Wiese zu sitzen. Ich bin überzeugt, dass Familien diese Möglichkeiten gerne annehmen und sich auch weiterhin gut an die vorgeschriebenen Abstandsregeln halten werden!“, bekräftigt Marion Schneid.