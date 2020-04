Ludwigshafen – Lokale Geschäfte in der Krise unterstützen: Trotz Corona geht der Küchenverkauf bei der innovativen Küche GmbH weiter – ab sofort auch per Video-Chat

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die aktuelle Corona-Pandemie stellt für Geschäfte eine große Herausforderung dar.



Auch die innovative Küche GmbH in Ludwigshafen bleibt von der aktuellen Situation nicht verschont. Trotzdem geht der Verkauf weiter. Beate und Ralf Kling, Inhaber der innovativen Küche, bieten ab sofort eine Küchenplanung per Videokonferenz an. Weiterhin sind natürlich auch der Gerätetausch und Umbauten rund um die Küche machbar, selbstverständlich unter Einhaltung aller möglichen Sicherheitsmaßnahmen. „Wir sind uns der Lage bewusst und tun alles dafür, dass unsere Kunden und auch wir gesund bleiben“, so Ralf Kling.

Mehr über die innovative Küche GmbH in Lu findet man unter:

https://www.xn--kchenstudio-ludwigshafen-vsc.de/

Jetzt Termin vereinbaren: 0621 / 49 08 61 63

