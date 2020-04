Ludwigshafen – AFA Sprecher Holger Scharff: “Ladenöffnungszeiten über Ostern müssen nicht sein”.

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Ladenöffnungszeiten über Ostern müssen nicht sein und sollten wie in Baden-Württemberg wieder aus der Verfügung der Landesregierung gestrichen werden so der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD (AFA) im Unterbezirk Ludwigshafen und sozialpolitischer Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion Ludwigshafen Holger Scharff.

Die Belastung der Arbeitnehmer*innen im Einzelhandel war in den letzten Tagen und Wochen so hoch, dass man ihnen über die Ostertage Ruhe gönnen sollte so Scharff.

Scharff abschließend:”Man sollte nicht nur von den Alltagshelden reden, davon haben die Mitarbeiter*innen nichts. Mit einer längeren Ruhephase können sie mehr anfangen und sich ausruhen”.

Text:Holger Scharff/Vorsitzender

