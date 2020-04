Südliche Weinstraße – Coronavirus – Landkreis Südliche Weinstraße und Stadt Landau verzeichnet einen Anstieg von 13 Fällen auf insgesamt 151 infizierte Personen

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 16-jähriger Fahrer eines 125-ccm-Motorrads sollte am Mittwochnachmittag gegen 17.45 Uhr on den Beamten in der Rohrbacher Straße auf Höhe der Saarstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer befolgte zunächst die Aufforderung zum Anhalten durch den Streifenwagen, beschleunigte danach allerdings sein Motorrad und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über die Römerstraße, wobei er ... Mehr lesen »