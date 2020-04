Speyer – Dieseldieb geschnappt!

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. In Verdacht Dieselkraftstoff entwendet zu haben, geriet bereits seit Längerem ein 42-Jähriger Angestellter einer Firma aus Carlsberg. Am Mittwochabend bestätigte sich der Verdacht. Der besagte Angestellte konnte “Im Geißhorn” in Speyer von seinem Arbeitgeber dabei beobachtet werden, wie er vom Firmeneigenen LKW Diesel abzapfte, mehrere Kanister damit befüllte und diese in einem Anhänger verstaute. Die Polizeibeamten kontrollierten den Mann und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Der Wert des Diebesgutes dürfte sich auf ca. 600 EUR belaufen.

