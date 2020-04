Mannheim – Zweiwöchige Außerbetriebnahme der Haltestellen Bibienastraße und Herzogenriedstraße

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Von Freitag, 3. April, bis einschließlich Freitag, 17. April, werden in Mannheim an den Stadtbahn-Haltestellen Bibienastraße (Linien 2 und 7) und Herzogenriedstraße (Linien 1 und 3) in beiden Fahrtrichtungen die Fahrgastunterstände getauscht. Aus Sicherheitsgründen ist in dieser Zeit der Ein- und Ausstieg an den genannten Haltestellen nicht möglich. Fahrgäste werden gebeten, die nächstgelegenen Haltestellen zu nutzen.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

rss-feed

e-mail