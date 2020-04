Südliche Weinstraße – Corona-Krise: Abhol- und Lieferservices der Gastronomen, Direktvermarkter und Weingüter an der Südlichen Weinstraße

Südliche Weinstraße / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Corona-Pandemie hat für viele Unternehmen enorme wirtschaftliche Folgen. Durch die Einrichtung von Abhol- und Liederdiensten können Gastronomen, Direktvermarkter, Weingüter und Winzer diese ein wenig mildern. Der Verein Südliche Weinstrasse e.V. hat die Angebote von Gastronomiebetrieben, Direktvermarktern und Weingütern an der Südlichen Weinstraße zusammengefasst und auf der Homepage www.suedlicheweinstrasse.de unter dem Stichwort „Abhol- und Lieferdienste während der Corona-Krise“ nach Verbandsgemeinden/ Stadt Landau sortiert.

„Nur gemeinsam werden wir die Herausforderungen der Corona-Krise bewältigen. Kaufen Sie deshalb lokal und unterstützen Sie damit unsere heimischen Betriebe und Arbeitsplätze. Nicht nur Amazon & Co. sondern auch viele kleine heimische Unternehmen liefern nach Hause. Eine starke Heimat braucht starke Unternehmen!“, betont Landrat Dietmar Seefeldt.

Die Auflistung wird regelmäßig aktualisiert. Interessierte, die in der Übersicht aufgenommen werden möchten, können sich per E-Mail mit den entsprechenden Angeboten und relevanten Daten an info@suedlicheweinstrasse.de wenden. Die Liste ist auch über die Seite der Kreisverwaltung www.suedliche-weinstrasse.de verlinkt.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und Verein Südliche Weinstrasse e.V.