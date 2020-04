Sinsheim – Fahren unter Drogeneinfluss

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Einer Polizeistreife des Polizeirevier Sinsheim fiel am Dienstagabend gegen 21 Uhr im Ortsteil Reihen ein stehender Pkw auf dem Feldweg in Verlängerung der Alten Steige auf. Bei der Kontrolle des im Fahrzeug befindlichen Fahrers ergaben sich deutliche Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung, weshalb eine Durchsuchung der Person und des Fahrzeugs durchgeführt wurde. Hierbei wurden eine geringe Menge an Marihuana, ein angerauchter Joint sowie konsumtypische Utensilien aufgefunden. Ein vor Ort durchgeführter Urintest ergab ein positives Ergebnis auf Cannabis, weshalb dem Fahrzeugführer auf dem Polizeirevier Sinsheim eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde einbehalten. Gegen den Fahrer wird wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie des Besitzes von Betäubungsmitteln eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Heidelberg vorgelegt.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

rss-feed

e-mail