Mannheim – Neue Leitung für den Fachbereich Klima, Natur, Umwelt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit 1. April ist Dr. Katharina Rensing neue Fachbereichsleiterin des Fachbereichs Klima, Natur, Umwelt. Sie folgt damit auf Markus Roeingh, der ab sofort ausschließlich seine neue Funktion als Mitglied der Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadtraumservice wahrnehmen wird. „Ich freue mich, dass wir mit Frau Dr. Rensing eine neue Fachbereichsleiterin gewinnen konnten, die mit den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz bestens vertraut ist, über fundierte berufliche Erfahrungen verfügt und dem neu ausgerichteten Fachbereich innovative Impulse geben kann. Ihr wünsche ich alles Gute und viel Erfolg für ihre neue Tätigkeit. Gleichzeitig bedanke ich mich ganz herzlich bei Herrn Roeingh, der den Fachbereich über viele Jahre geleitet hat, zuletzt auch parallel zu seiner neuen Aufgabe als Leiter des Eigenbetriebs Stadtraumservice“, so Bürgermeisterin Felicitas Kubala bei der Begrüßung.

„Ich freue mich, dass ich meine Expertise bei der Stadt Mannheim einbringen kann und bin mir der Verantwortung, die der Mensch für seine Umwelt trägt bewusst. In einer Zeit, in der der Klimawandel spürbar ist, bin ich überzeugt davon, den Stellenwert des Klima- und Naturschutzes mit konkreten Maßnahmen weiter stärken zu können“, so die 38-jährige Dr. Rensing. Die promovierte Chemikerin war zuvor neun Jahre in leitender Funktion bei einem globalen Technologieunternehmen beschäftigt. Beim Fachbereich Klima, Natur, Umwelt sind die Klimaschutzleitstelle und die Unteren Verwaltungsbehörden für Naturschutz, Immissionsschutz, Bodenschutz/Altlasten, Wasserrecht, Abfallrecht, Forst sowie sozialer und technischer Arbeitsschutz angesiedelt.