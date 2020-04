Ludwigshafen – Verglasung an Sporthalle mit Baseballschläger beschädigt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit zwischen dem 30.03.2020, gegen 18:30 Uhr und dem 31.03.2020, gegen 06:50 Uhr, beschädigten unbekannte Täter mit einem Baseballschläger die Verglasung des Eingangsbereichs zur Sporthalle der Albert-Einstein-Schule in der Leuschnerstraße. Dabei zerbrach der Baseballschläger in mehrere Teile, die auf dem Schulgelände zurück gelassen wurden. Wer etwas beobachtet hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

