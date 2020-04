Ludwigshafen – Optik Adam auch in Coronazeiten für Sie da – Geänderte Öffnungszeiten und Online-Shop

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. INSERATwww.optikadam.de Die Stadtverwaltung plant, alle Sitzungen der Bezirksbeiräte in Mannheim bis auf Weiteres nicht durchzuführen. Es wird empfohlen, Anliegen und Anfragen nur per Mail zur Abstimmung zu stellen. Die FDP im Gemeinderat und Bezirksbeiräte der FDP sehen dieses Vorgehen kritisch und fordern in einem Schreiben an OB Dr. Kurz, dass digitale ... Mehr lesen »