Ludwigshafen – Gleiserneuerung Linie 7 – letzter Bauabschnitt ab 6. April

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) erneuert seit Anfang März bis voraussichtlich 19. April die Gleise in der Carl-Bosch-Straße im Bereich der Haltestelle BASF (Tor 1 + 2) sowie entlang der L 523 zwischen Oppau und dem Bereich Brunckstraße/Übergang zur L 523 und Friesenheimer Straße. Noch bis zum Abschluss der Arbeiten ist die Strecke der Linie 7 zwischen Oppau und der Innenstadt für den Stadtbahnverkehr voll gesperrt. Zwischen der Haltestelle Oppau (BASF Tor 12 + 13) und der Ersatzhaltestelle Berliner Platz ist auch weiterhin ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Der dritte und damit letzte Bauabschnitt der Gleiserneuerung steht kurz bevor: Von Montag, 6. April, bis Sonntag, 19. April, werden die Gleise zwischen der Ein- und Ausfahrt der Werkfeuerwehr der BASF und der Abzweigung Carl-Bosch-Straße / Brunckstraße erneuert. Für den Individualverkehr sind in dieser Zeit in Richtung Brunckstraße lediglich die beiden äußeren Fahrstreifen befahrbar. Die innere Spur der Carl-Bosch-Straße in Richtung Ruthenplatz ist für Verkehrsteilnehmer gesperrt. Eine Umleitungsempfehlung über die Brunck- und Sternstraße sowie den Ruthenplatz und die Carl-Bosch-Straße ist vor Ort ausgeschildert.

Der Kreuzungsbereich Carl-Bosch-Straße/Karl-Müller-Straße ist sowohl für Verkehrsteilnehmer als auch die Werkfeuerwehr der BASF frei befahrbar. Für die Werkfeuerwehr besteht im Bereich der Einmündung Bremserstraße eine provisorische Querung über die Gleisanlange in die Carl-Bosch-Straße. Fußgänger und Radfahrer können im Kreuzungsbereich Carl-Bosch-Straße/Karl-Müller-Straße wieder die regulären Fuß- und Radwege in voller Breite nutzen.Detaillierte Informationen zu Umleitungen und Schienenersatzverkehr der Linie 7 sowie zu den einzelnen Bauabschnitten finden Sie auch unter www.rnv-online.de/linie7.