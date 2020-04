Ludwigshafen – Einbrüche in Kellerabteile

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit zwischen dem 23.03.2020, gegen 12:00 Uhr und dem 31.03.2020, gegen 15:15 Uhr, brachen unbekannte Täter vier Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Heinigstraße auf, bei einem weiteren Kellerabteil blieb es beim Versuch. Nach jetzigem Kenntnisstand wurden zwei Fernsehgeräte gestohlen.Wer etwas beobachtet hat und Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

