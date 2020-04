Landau – Wichtige Hilfe bei „Lagerkoller“, häuslicher Gewalt oder Einsamkeit – Stadt Landau stellt Informationen zu telefonischen Anlaufstellen zusammen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Zuhause bleiben und den direkten Kontakt zu anderen Menschen so gut wie möglich vermeiden: So lautet das Gebot der Stunde, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Seit knapp zwei Wochen verbringen viele Landauerinnen und Landauer ihren Alltag fast ausschließlich in den eigenen vier Wänden, ob alleine oder mit den engsten Familienmitgliedern. Dazu kommen oft noch Sorgen um Gesundheit oder Existenz – eine Ausnahmesituation, die viel Konfliktpotenzial birgt. Die Stadt Landau hat jetzt unter www.landau.de/telefonischehilfe eine Liste mit telefonischen Hilfsangeboten zusammengestellt. Bürgerinnen und Bürger können sich bei Problemen an die dort angegebenen Telefonnummern wenden und erhalten Unterstützung.

Anlaufstellen speziell für Landauerinnen und Landauer sind:

Gemeinsames Corona-Bürgertelefon der Stadt Landau und des Landkreises Südliche Weinstraße

Corona-Bürgertelefon, erreichbar unter 0 63 41/940 555, montags bis donnerstags von 8:30 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr, freitags von 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 Uhr bis 12:30 Uhr.

Pfarrei Mariä Himmelfahrt Landau

Corona-Seelsorge-Hotline, erreichbar unter 0 63 41/96 89 82 22, montags bis freitags von 15 bis 17 Uhr.

Stiftskirche

Pfarrerin und Pfarrer der Stiftskirche, erreichbar unter 0 63 41/62 08 08, 0 63 41/26 71 124 und 0 63 41/92 220.

Caritas Zentrum Landau

Corona-Hotline für Familien und Kinder, erreichbar unter 0 63 41/93 55 134, montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr.

Haus der Diakonie Landau

Allgemeine Rufnummer für Menschen in schwierigen Situationen, erreichbar unter 0 63 41/48 26, montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr.

Kinderschutzbund Landau-Südliche Weinstraße

Rufnummer der Jugend- und Familienberatungsstelle zu Konflikten innerhalb der Familie, Trennung und Scheidung, Erziehungsproblemen, Lagerkoller und Beschäftigungstipps, erreichbar unter 0 63 41/14 14 26.

Rufnummer des Kinderschutzdiensts für Hilfe bei häuslicher und seelischer Gewalt, sexuellem Missbrauch und traumapädagogische Beratung, erreichbar unter 0 63 41/14 14 20, jeweils montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 17 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr.

Gemeindeschwesterplus

Ansprechpartnerin für ältere Menschen ohne Pflegegrad, erreichbar unter 0 15 9/04 02 07 88.

Pflegestützpunkt Landau

Ansprechpartner für Fragen rund um das Thema Pflege, erreichbar unter 0 63 41/34 71 12.

Seniorenbüro Landau

Ansprechpartner für Seniorinnen und Senioren, erreichbar unter 0 63 41/14 11 62, dienstags bis donnerstags, von 10 bis 12 Uhr.

Club Behinderter und ihrer Freunde

Ansprechpartner für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige, erreichbar unter 0 63 41/98 76 00, montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr.

Landau hilft Landau

Bürger- und Bürgerinnen können sich bei Redebedarf auch an die Aktion „Landau hilft Landau“ wenden. Unter www.landauhilftlandau.de bieten Ehrenamtliche das persönliche Gespräch per Telefon oder Internet an.

Eine Übersicht mit bundesweiten Hotlines wie die Telefonseelsorge, das Hilfetelefon „Sexueller Missbrauch“, das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ oder die Nummer gegen Kummer ist ebenfalls auf der städtischen Webseite zu finden.

Quelle: Stadt Landau