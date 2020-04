Ladenburg – Aufruf: Medizinisches Schutzmaterial benötigt

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Ladenburg appelliert an Unternehmen, aber auch an Privatpersonen, die in Besitz von medizinischem Schutzmaterial sind, wie beispielsweise Atemschutzmasken, Schutzbrillen, Handschuhe oder Schutzkleidung, diese für die aktuelle Bekämpfung des Coronavirus den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen zur Verfügung zu stellen. Wer hier helfen kann, meldet sich bitte bei der Hotline der Nachbarschaftshilfe, die montags bis freitags zwischen 10 Uhr und 14 Uhr telefonisch oder per WhatsApp ganztägig unter 06203 – 70 168 erreichbar ist. Die Stadt Ladenburg organisiert die Abholung und Weitergabe der Materialien.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

rss-feed

e-mail