Heidelberg-Handschuhsheim – Zwei Einbrüche in Erdgeschosswohnungen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Handschuhsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, 31.03.2020, zwischen 14 Uhr und 22:15 Uhr, hebelten Unbekannte die Balkontür einer Erdgeschosswohnung im Angelweg auf. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume der Wohnung, entwendeten nach ersten Erkenntnissen allerdings nichts. Noch am selben Abend kam es gegen 23:08 Uhr in der Fritz-Frey-Straße ebenfalls zu einem Einbruchsversuch in eine Erdgeschosswohnung. Auch hier hebelte der oder die Täter die Balkontür auf und durchsuchte das sich dort befindliche Gästezimmer. Die Täter flohen, als sie bemerkten, dass die Wohnungsinhaberin zu Hause war und den Notruf betätigte. Die Geschädigte beschrieb einen Täter als ca. 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen ist nicht auszuschließen. Zeugen der Vorfälle und/ oder Personen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeipolizeidirektion Heidelberg unter 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

