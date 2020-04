Frankenthal – „Koffer gegen Langeweile“- Kinder- und Jugendbüro startet Online-Angebot

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. In Folge der Corona-Pandemie bleiben zurzeit die Frankenthaler Kinder- und Jugendtreffs geschlossen, die für die Osterferien geplanten Freizeiten entfallen. Mit einem online abrufba-ren „Koffer gegen Langeweile“ möchte das Kinder- und Jugendbüro Frankenthal in Zeiten von Schul- und Kitaschließungen für Unterhaltung sorgen. Jeden Tag wird auf der Website www.frankenthal.de/kijub ein neues Angebot veröffentlicht. Dies können Bastel- oder Malvorlagen, Spieleaktionen, Rezepte oder so genannte „Challen-ges“, kleine knifflige Aufgaben, sein. Wer möchte, kann das Ergebnis als Foto an kijub@frankenthal.de schicken. So soll im Laufe der nächsten Wochen auf der Website ein kleines Kunstwerk aus den eingesandten Werken entstehen.

Erreichbarkeit des Kinder- und Jugendbüros

Das Kinder- und Jugendbüro und die Jugendtreffs sind geschlossen. Die Mitarbeiter sind aber weiterhin telefonisch unter 06233 490 091 oder per E-Mail an kijub@frankenthal.de erreich-bar. Weitere Informationen sind auf www.frankenthal.de/kijub zu finden.