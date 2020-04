Frankenthal – EWF stellt Services um – Telefonsprechstunde mit Bürgermeister Bernd Knöppel

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Geänderter Service des EWF während der Corona-Epidemie

Bürgermeister Bernd Knöppel bietet Telefonsprechstunde an

Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb reagiert auf die Verbreitung des Corona-Virus und stellt seine Services zum Teil um. Bereits seit Mitte März sind das Wertstoffcenter und die Kompostanlage bis auf Weiteres für private Anlieferer geschlossen. Ebenfalls geschlossen für den Publikumsverkehr ist das Bürgerbüro des EWF in der Ackerstraße. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und gleichzeitig die Regelmüllabfuhr aufrecht zu erhalten.

Kostenfreier Austausch der Biotonne

Da auch das Rathaus geschlossen hat, liegen Wertstoff- und Windelsäcke beim EWF in der Ackerstrasse 24, Haus 1, am Eingang bereit. Die Abholung ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr möglich.

Sollte beim Restabfall die Tonne nicht ausreichen, können gebührenpflichtige Zusatzabfallsäcke per E-Mail (ewf-service@frankenthal), Fax (06233-89-538) oder postalisch (EWF, Ackerstraße 24, 67227 Frankenthal) bestellt werden. Für die Beseitigung von Grünabfällen kann die Biotonne genutzt werden. Größere Behälter können beim EWF angefordert werden. Die hierfür normalerweise fällige Gebühr erlässt der EWF bis auf Weiteres.

Telefonsprechstunde mit Bürgermeister Knöppel

Bürgermeister Bernd Knöppel bietet für Anliegen und Fragen zum geänderten Service des EWF am Dienstag, 7. April, von 15 bis 17 Uhr eine Telefonsprechstunde an. Dies können Fragen zur Müllabfuhr, aber auch dem beim EWF angesiedelten Friedhofswesen sein.

Termine für die Sprechstunde vergibt das Sekretariat des Bürgermeisters ab sofort unter 06233 89 204.

Quelle Stadt Frankenthal